難耐毒癮扮搶匪 天羅警網一舉成擒

員警於後追逐莊嫌約200公尺，嫌犯體力不支，逃至彌陀公園旁道路被警方追上壓制逮捕。(林雅惠翻攝)

有毒品、搶奪前科的莊姓男子3月24日深夜在岡山區仁壽南路附近飛車搶奪女性包包，3月29日晚間又在岡山區前峰路200號前，再次搶奪另名被害人放置在菜籃的皮包，警方研判歹徒機車脫逃動線，擴大追緝，莊嫌終於在彌陀區彌陀國小前被警方逮捕。

34歲有毒品、竊盜前科的莊姓男子，3月24日深夜11時許，在岡山區仁壽南路附近飛車搶奪被害女子置放在菜籃的包包，內有薪資2萬元及健保卡等資料，歹徒在大白天犯案，行徑囂張，岡山警分局受理報案積極偵辦。

警方根據歹徒逃逸方向，沿途調閱監視器追查，查獲搶嫌作案機車停放地點，大膽研判機車停放處，犯嫌應藏匿居住在附近，因而鎖定永安區有搶奪、毒品素行之莊嫌涉有重嫌，莊嫌生性狡滑，要使用機車時先叫別人來遷車，致使警方在埋伏緝捕，被其兔脫逃逸，警方為迅速壓制搶風，持續佈下天羅地網警力埋伏查緝犯嫌。

莊嫌3月29日晚間9時30分許，在岡山區前峰路200號前又搶奪另名被害人放置在菜籃的皮包，案發後，警方在外埋伏的專案警力迅速趕到現場勘查，研判歹徒機車脫逃動線，向外擴大追緝，員警先於台十七線永安段發現莊嫌騎乘機車蹤跡，尾追至永安區維新國小後方，莊嫌在附近稻田旁摔車棄車逃逸，警方於現場棄車前置箱發現剛被搶的被害人皮包，研判嫌犯棄車逃逸方向，專案人員鍥而不捨，終在彌陀區彌陀國小前發現犯嫌，嫌犯見狀馬上拔腿狂奔，員警於後追逐莊嫌約200公尺，嫌犯體力不支，逃至彌陀公園旁道路被警方追上壓制逮捕。

警方在其身上取出搶奪蔡女手機及現金約3000元，被捕後莊嫌對所犯搶案均坦承不諱，並帶同警方前往彌陀區舊港大排附近打撈丟棄之側背包等贓物，全案警方依搶奪罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

(中時)