新聞深喉嚨》美四月公布匯率操縱國 彭總裁時代結束？央行放生新台幣？

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由台灣警消及軍公教發起的「遍地開花」抗議年改遊行，29日兵分七路上街怒吼。上午先到大直忠烈祠「堵」蔡英文總統，下午分別前往總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院和內政部陳情。過程中數度與員警發生推擠衝突，警方表示將對違法脫序行為依法究辦。而為了這場抗議，警政署動員一千六百名警力維安，行政院、立法院、總統官邸等抗爭熱點都架起拒馬和刀片蛇籠。以封鎖百萬人抗爭的規模對待為國家治安奉獻一生的退休警消人員，蔡政府還敢自稱是最會溝通的政府？

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民進黨上台後抗議遊行不斷，今年1、2月加起來就有400多場！總統府所在的台北博愛特區成了「抗議露營區」。永久和平發展協會、自由台灣黨、監督年金改革行動聯盟和原住民團體都到總統府、立法院周邊就地搭篷，埋鍋造飯，長期與政府抗爭。轄區警分局與相關業務警官無奈說，警力長期關注博愛特區，中高階幹部為此幾乎無法休息，也排擠到正常警力編排。有豐富陳抗處理經驗的員警坦言，行政院對318學運學生撤告後，第一線執法的警察反而官司纏身，還被網民肉搜圍攻，夾在民意與政治角力間的警察自然感到心灰意冷，「認真工作卻挨告，何苦呢？」

民進黨前黨工李明哲從澳門入境廣東後失聯11天，才由大陸國台辦證實，李明哲涉嫌「從事危害國家安全活動」被捕。狀況不明的11天之中，家屬奔走打聽消息，而李明哲的「前雇主」民進黨做了什麼？負責兩岸事務的海基會和陸委會除了發函之外，又做了什麼？回想台日沖之鳥爭議，漁業署廣播請漁民避開沖之鳥海域；台灣詐欺犯在海外被捕，陸委會拍宣導影片警告「陷入電信詐騙可能被遣送至大陸」；如今赴陸失蹤可能也得「自立自強」？

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日本防衛省的智庫防衛研究所2月公布兩岸關係分析報告，部分內容記載台灣為中華民國，大陸為此向日本政府提出抗議。上週，中華民國駐美代表高碩泰在美國國務院舉辦的對抗伊斯蘭國會議中，與美國國務卿提勒森同台合影，但中方沒有派出代表；而日本派總務副大臣赤間二郎訪台，是近半個世紀以來層級最高的訪台官員。美國媒體分析，美、日兩國近期極有「默契」提升與台灣的關係，是刻意在下週登場的川習會前測試北京底線。

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新台幣匯率近來大幅升值，央行到哪去了？上周央行理監事會，央行總裁彭淮南針對匯率有兩項說法：一是「媒體都說老大（央行）不進場了」，另一是「以前新台幣升值，有位機械大老聲音就會很大，但這次大老不發言了，為什麼呢？因為他做了一些併購、創新，所以公司獲利能力很好，股價一直漲。」彭淮南這番話一方面是向美國自清沒有干預匯市，別打把台灣列入匯率操縱國的主意了；同時也是向出口廠商講白，老美壓力不小。央行不出手，彭淮南時代要結束了嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)