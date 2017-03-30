愛河、澄清湖遊客逐年減 議員籲高市府重視

搭愛河愛之船曾是到高雄旅遊必排行程，但市議員童燕珍表示，近幾年愛河遊客逐年遞減。（林宏聰攝）

到高雄必遊愛河、澄清湖？現在恐怕很多遊客不這麼想！高市議員童燕珍30日在議會質詢時指出，愛河、澄清湖過去為高雄觀光立下汗馬功勞，但近年來遊客人數逐年遞減，要求觀光局思考因應對策。

童燕珍列出數據表示，愛河遊客從2014年47萬71人、2015年39萬2559人、2016年28萬6030人，等於逐年遞減；澄清湖則由2014年173萬9993人，降到2015年157萬8854人、2016年134萬4739人，每年減少20萬人次。

她說，陸客減少，觀光也是要繼續推動，而愛河、澄清湖對高雄很重要，去年議會即曾舉辦公聽會，當時觀光局也提到這兩個景點夜間觀光較弱，尤其澄清湖晚上沒開放，只有周邊民眾休閒使用，效果有限，不過時隔1年多，不知觀光局是否有予以改善。

觀光局長曾姿雯答詢表示，愛河遊客數量減少27％，與交通部觀光局要求變更統計方式有關，僅以搭乘愛之船、貢多拉船的人數計算，不過今年燈會吸引287萬人次來愛河觀光，代表愛河仍具吸引力。

她說，包括觀光局、水利局、工務局養工處單位已組成跨局處小組，研議包括增設愛河畔燈光，兩岸植栽綠化，五福橋、中正橋設置裝置藝術，愛河旁休憩空間喝咖啡、街頭藝人等方式，吸引更多遊客來看表演。

運具部分，曾姿雯坦言，愛河貢多拉船數量雖不像威尼斯那麼多，但很有氣氛，駕駛人員也在船上唱歌，尤其傍晚搭很有感覺，不過七賢橋因橋墩較低，漲潮時水上計程車過不去，市府會檢討改善，讓愛河再成亮點。

她也指出，澄清湖遊客人數減少15％左右，是因為澄清湖八景、九曲橋等設施，均因歷史已久，吸引力不夠，這幾年高市府、自來水公司攜手合作，整理部分景點，最近也在整建金獅湖蝴蝶園，希望未來串連金獅湖、澄清湖，讓觀光客更有興趣造訪。

(中時)