清明連假到景點湧人潮 龍潭警方籲遊客遵守指示

我要評比

因應清明節連假，龍潭警方呼籲民眾遵守警方指示，並盡量行駛替代道路。(警方提供)

桃園市龍潭警分局因應4月1日至4日清明節假期，針對轄區易壅塞路段研擬規畫交通疏導作為，警方表示，轄區內石門水庫、小人國、六福村，預估將吸引大量遊客進入，呼籲民眾遵守警方指示。

警方建議民眾盡量行駛替代道路如下：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或龍潭交流道下→大昌路→左轉中正路→龍源路→往遊樂區方向。

(中時)