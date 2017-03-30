糊塗女手提包遺失 警助找回護照順利搭機

鄭女（左）順利找回手提包，感謝警方讓她順利出國。（柯宗緯翻攝）

日前高雄市一名鄭姓女子急著出國，但放置護照等財物的手提包不翼而飛，她遍尋不著，未料竟接到警方來電，告知有同棟大樓住戶拾獲，鄭女飛奔到警局領回，感謝警方「及時救援」，否則可能趕不上飛機。

日前三民區明吉路39號大樓管理員報案，稱住戶在其大樓地下室車道口拾獲一個粉紅色手提包。備勤警員吳易安立即趕至該大樓查看，經過詢問李姓大樓管理員後，得知早上住戶在經過地下室車道口時，發現這個手提包，並將手提包拿至管理室。

警方檢視其內部，發現其內有身分證等證件，大樓管理員表示不知道該大樓有這名住戶，於現場查詢無果後，將該手提袋帶回派出所繼續查詢。

警方透過手提包內的身分證，聯絡到手提包的主人，鄭姓失主到所後非常的驚喜，其表示因為今天要出國，護照、機票及所有的錢財都在手提包內，一開始遺失時讓她非常的緊張，深怕再也找不回來，幸好手提包馬上被拿到派出所且警方即時通知過來領取，使她能夠趕上出國的班機。

鄭姓失主非常感謝警方及李姓管理員能夠幫她找回她的手提袋，鄭姓失主也大力地稱讚警方的效率有夠快，這對警方來說，即是最大的支持。

(中時)