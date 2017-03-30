殺人未遂潛逃越南15年 刑事局押返歸案

刑事局自越南押解洪姓殺人未遂通緝犯回台。(林郁平翻攝)

55歲洪姓男子在1999年間，因殺人未遂被捕，後被判刑5年定讞，洪男隨即潛逃海外長達15年。日前洪男考量母親身體不佳，主動向越南警方投案，刑事局今(30)日將洪男押解回國歸案。

警方調查，洪某在1999年8月間在新北市三重區，因母親及妻子與互助會會員有會款糾紛、口角，認為母親遭對方欺侮而心生不滿，遂攜帶長約3、40公分的彎刀找被害人理論。雙方一言不合，洪男竟持刀砍殺被害人的左背及左上臂，導致其左上肺葉裂傷、血胸休克，所幸經送醫急救後撿回一命，洪男也被趕到現場的警方逮捕。

隔年洪男遭判刑有期徒刑5年，上訴也遭到駁回，洪男於是造2002年7月搭機逃往馬來西亞藏匿，被新北檢依殺人未遂發布通緝。

洪男後來轉往越南躲藏，一逃就長達15年，本月中旬洪男得知在台灣的母親生病，自知法網難逃下，主動向越南警方投案。刑事局駐越南聯絡官獲報後，立即與越南警方確認人別身分，並完成遞交遣返程序，今日將他押解回台歸案。

(中時)