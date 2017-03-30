陳珮騏有感應，色鬼上身亂摸，女鬼纏身抓交替

陳珮騏第一次畫符就上手。（緯來電影台提供）

陳珮騏在緯來自製電影《冥中注定我愛你》首次扮演會通靈的師姐，不僅要做法、觀落陰、還得畫符咒，她一臉自信的說：「第一次就上手，姊有練過」。原來有敏感體質的她，每天都要洗「符水」保平安，體質敏感的她經常吸引不同的鬼纏身，令她不堪其擾。

她只要出門總會有靈體想靠近，若碰到磁場較亂的地方，有時還可看到透明或者黑影的靈體，「前男友往生的爸爸還會來拜託我幫忙傳達事情，就連往生的父親也會讓我感應有事情得回高雄一趟，所以我很少接鬼片，怕被跟回家」她還說：「我愛狗，尤其開車時容易看到狗，但當下也不知道是靈體還是真狗，常常開車開一半都要緊急煞車，好危險」。

她在片中有一場被附身的戲，陳珮騏近日才透露，拍攝當天其實相當緊張，怕拍著拍著真的被上身，「拍《冥中》的過程都很舒服沒有感應到什麼，相較之下，之前拍八點檔得不斷跳水，好幾次被鬼跟回家。」她透露：「不但有被色鬼跟回家想侵犯我，還曾有個很兇的長短頭髮、穿白衣的女鬼想來抓交替，讓我三天無法進食、每天頭暈腦漲，幸好後來有媽祖幫忙解決」。

陳珮騏拍戲除了有「感應」的困擾外，還怕碰到草地或者有泥土的地方，這次拍攝幸好有「專人接送」，男主角布魯斯很man的說要背她穿越草地，導演甚至請人舖紅地毯，「但拍攝過程還是有碰到草地，拍完馬上回化妝間就開始反胃想吐；這情況從開始拍八點檔開始出現，之後狀況越來越嚴重」。《冥中注定我愛你》4/2(日)晚間9點首播。

(時報周刊)