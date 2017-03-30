韋禮安北京成「水男孩」 啞嗓求救龍舟隊「聖物」

韋禮安到北京大啖當地涮羊肉。(福茂提供)

韋禮安(左)毫不忌口，帶著郭靜品嚐美味烤雞翅。(福茂提供)

韋禮安剛結束一連8天的北京行，狂上20個通告為「放開那女孩」大陸巡演賣力催票，出發前他早耳聞當地空氣乾冷，容易造成喉嚨不舒服，果然人一到北京，就因氣候乾澀導致啞嗓，只要一回到飯店就開加濕器，外出則是必戴口罩，更隨身帶瓶溫水護嗓，平均每天灌進4公升，成為另類「水男孩」。

有趣的是，他此行最佳護嗓武器是來自龍舟隊好友捐贈的喉糖，好友強調：「這糖很有效，比賽喊破喉嚨都會吃。」郭靜剛好也來到北京宣傳新專輯，２人把握空檔出遊「放風」，由於韋禮安此行工作已結束，毫無包袱地大吃烤雞翅，對比郭靜還有一堆通告，為維持體態只能淺嚐幾口，最後他還加碼去吃道地涮羊肉，返台前不忘移交護嗓「聖物」給師姐，祝她此行工作順利。

(中時)