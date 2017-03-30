六和高中響應飢餓十二 體驗肚子餓

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桃園市平鎮區六和高中400多名學生30日響應世界展望會「飢餓十二」活動。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區六和高中400多名學生30日響應世界展望會「飢餓十二」活動，在12小時內只能喝流質飲品，學生們說，如果肚子餓會精神不佳，做什麼事都覺得沒有力氣，實際感受到糧食危機國家人民們的痛苦。

校方表示，讓大家化感動為行動，輔導室更發起募款活動，同學透過自製的捐款箱，在中午用餐時間於校內募集小金額零錢，化點滴為力量，預計將募得的款項幫助嚴重營養不良的兒童。

(中時)