9旬老翁趴趴GO屢走失 警聯手助返家
90歲陳姓老翁喜愛自己騎單車出門趴趴走，又經常迷路，儼然已成為警方協助返家的常客，高市警方兩個派出所日前跨區協助他返家。
高雄市三民二分局覺民派出所巡佐林春男、員警顏淑惠於上周5中午12點執行巡邏勤務時，接獲民眾報案在轄內建工路195號前發現1名迷途老人獨自牽著單車行走，極為無助需要警方協助。
員警到場發現老人疑似在烈日下行走多時，身體虛弱，巡佐林春男先商請鄰近商家代為保管老人家單車後，請備勤員警嚴哲賢開車載送老翁返回派出所休憩，並奉上茶水解渴。
由於長者年紀老邁、記憶衰退且溝通能力表達不明，又未攜帶任何證件，警方透過人臉辨識系統比對順利查出，長者為住鳳山區的陳姓老翁（90歲），因警方一時聯繫不上老翁家人，遂跨區商請鳳山當地的忠孝所員警代為尋找，因老翁常迷路，忠孝所員警對他很熟悉，得知陳翁再度走失，立即驅車前來協助載送陳翁返家。
覺民所呼籲，高齡化社會來臨，提醒家有長者的家屬，應多加留意動向，多一分關懷與留意，則少一分走失危機與遺憾。
(中時)
關鍵字：走失
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