七股鹽田海堤完工　觀夕大道賞海景

夕陽美景有攝影發燒友譽為最美日落。（七股區公所提供）

七股鹽田海堤完工，設置的觀夕大道也開放。（莊曜聰攝）

觀夕大道長約1公里，旁邊就是七股潟湖。（莊曜聰攝）

經濟部水利署第六河川局在七股鹽田海堤段的更新工程終於完工，總長近1公里的海堤上並設置有觀夕步道，鄰近的觀海樓等遊憩設施也一併整修，民眾走在觀夕步道散步，吹海風、看潟湖、賞夕陽，相當愜意，七股區公所未來將規畫相關活動，推廣此景點。

第六河川局表示，由於北門、七股地區海堤經多年風雨侵蝕已經老舊，近年都陸續改建為新式堤防，七股鹽田新海堤長度約1公里，投入經費7000萬元，南段海堤已完工，並設置堤景步道；北段海堤則預計10月完成。

七股區長莊名豪表示，這段海堤面對七股潟湖，可說擁有「無敵海景」，也是觀看夕陽的絕佳地點，海堤起點的觀海樓15年前設立時，3層樓的建築在空曠的沿海地帶，遠眺內海視野極佳，原先就是不少攝影發燒友的秘境。

莊名豪說，堤岸改善工程以石材、鋼材取代易受海風侵蝕、維護不易的木材結構，並在一定距離規畫座椅、涼亭供民眾休憩，堤岸內側還進行綠美化，現在完工啟用，肯定能成為吸引遊客及居民前來的新亮點，公所計畫打造為攝影勝地，並舉辦音樂會、單車行，推動在地觀光。

(中時)