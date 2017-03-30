七股鹽田海堤完工 觀夕大道賞海景
經濟部水利署第六河川局在七股鹽田海堤段的更新工程終於完工，總長近1公里的海堤上並設置有觀夕步道，鄰近的觀海樓等遊憩設施也一併整修，民眾走在觀夕步道散步，吹海風、看潟湖、賞夕陽，相當愜意，七股區公所未來將規畫相關活動，推廣此景點。
第六河川局表示，由於北門、七股地區海堤經多年風雨侵蝕已經老舊，近年都陸續改建為新式堤防，七股鹽田新海堤長度約1公里，投入經費7000萬元，南段海堤已完工，並設置堤景步道；北段海堤則預計10月完成。
七股區長莊名豪表示，這段海堤面對七股潟湖，可說擁有「無敵海景」，也是觀看夕陽的絕佳地點，海堤起點的觀海樓15年前設立時，3層樓的建築在空曠的沿海地帶，遠眺內海視野極佳，原先就是不少攝影發燒友的秘境。
莊名豪說，堤岸改善工程以石材、鋼材取代易受海風侵蝕、維護不易的木材結構，並在一定距離規畫座椅、涼亭供民眾休憩，堤岸內側還進行綠美化，現在完工啟用，肯定能成為吸引遊客及居民前來的新亮點，公所計畫打造為攝影勝地，並舉辦音樂會、單車行，推動在地觀光。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。