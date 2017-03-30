防愛滋 屏縣衛生局將在墾丁音樂季發保險套

墾丁音樂季在現場氣氛與酒精催化下，容易讓人放鬆心防。(本報資料照片)

墾丁春天音樂季從4月1日起一連開唱3天，不少年輕朋友已預約趁著連假到現場狂歡，在熱情的音樂及酒精催情下容易讓人鬆懈心防，為避免性病發生，屏東縣政府衛生局將在墾丁大街發送保險套，並在現場設攤，提供民眾匿名快篩愛滋檢驗。

根據衛福部疾病管制署截至今年3月29日統計資料顯示，台灣愛滋感染者共3萬4036例，屏東縣歷年總通報人數為1148人，感染者年齡以20-29歲最多，佔44.16%，其次為30-39歲，佔31.659 %。

若依危險因素分析，因性行為感染佔77.75％；以105年為例，愛滋通報未成年114人，且因性行為感染比率高達93.51％，顯現15-24歲年輕族群感染愛滋近年來有逐漸增加的趨勢，而「不安全性行為」是目前傳播愛滋病的主要途徑。

隨著社會風氣開放，年輕朋友們在參加轟趴、性派對、網路援交、俱樂部活動等，容易發生不安全性行為及合併使用興奮藥物，在自制力及防衛力下降情況下，加上情境催化作用，極易因危險性行為增加感染愛滋及其他性病風險。

屏縣衛生局呼籲，唯有正確使用保險套，才可杜絕體液分泌物進入人體，將感染機率降到最低，若曾經有不安全性行為，應主動篩檢，且衛生局考量個人隱私及可近性，已結合33鄉鎮衛生所與合約醫療院所，提供免費的匿名愛滋篩檢諮詢服務。

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(中時)