台鐵今送出新增2538人草案 交通部4月上旬審查

台鐵今正式將請增2538名人力草案送交通部。去年12月台鐵就已送出過請增2347個預算員額的草案，但被交通部發回，歷經3個多月，台鐵重新制定方案，考量依據包括新增電梯、電扶梯維修人力，並因應勞基法修法後，排班間隔要超過11小時需新增人力，交通部也指示台鐵要釐清車輛汰舊及電子化、資訊化後，是否有增加人力之必要。

交通部人事處指出，部內路政司、會計財務單位，會在4月上旬審查該草案，若不需再修改，會送由交通部政務次長王國材主持的專案小組審核，若通過再送行政院人事總處審核。台鐵人事室也表示盡力配合交通部辦理。

交通部表示，為避免再次發生台鐵每年請增上千預算員額，行政院卻只核定100到300人左右，交通部希望會同台鐵更嚴謹地擬定草案。所以這次台鐵擬定草案過程，交通部就有派人到台鐵溝通，像是以往台鐵希望新購車輛就增加人力，但此次希望台鐵應先釐清若有同步汰舊車輛，就不必新增人力。另外，台鐵也應釐清電子化、資訊化後，人力是否已確實精簡。希望藉此增加草案對行政院的說服力。

交通部指出，4月上旬路政司會就鐵路政策長期規劃角度，及會計財務單位也會審視草案，若台鐵不須再調整，就會將草案送由王國材主持的專案管理小組審視，若通過，再送行政院人事總處審核。

交通部及台鐵皆表示，望盡力讓人事總處一次通過草案所有請增員額。台鐵表示，草案除了釐清運、工、機、電務人員分別需新增多少人力，也已擬定分別要透過鐵路特考及營運人員招聘多少人力，希望行政院一次核足，讓台鐵最短時間內增補人力到位。

(中時)