當年沒「他」點頭 豬哥亮不敢復出

豬哥亮2009年開復出記者會，談起家人不捨落淚。(本報系資料照)

被豬哥亮視為恩人的廣告才子范可欽。(本報系資料照)

豬哥亮80年代在秀場紅透半邊天，與張菲、邢峰被封為「南豬、北張、中邢峰」，之後卻因為賭債纏身，一度「出國深造」長達十年，直到2009年拍攝范可欽製作電視廣告，才再度復出。

豬哥亮因為拍攝范可欽廣告的緣故，得以再次復出，也因此出席許多場合，都稱范可欽為「恩人」。據《聯合報》報導，范可欽日前回憶這段往事，表示已故影視大亨楊登魁是豬哥亮的最大債主，豬哥亮曾向他表示，若楊登魁沒點頭答應，自己不敢復出。

范可欽更透露豬哥亮拍完廣告後，一共拿到200萬酬勞，其中100萬拿去付老婆卡債與小孩生活費，另一半則是想還給楊登魁。不過楊登魁沒收這100萬，反而要豬哥亮留著照顧家人，之後兩人見面，獲得楊登魁當面點頭同意，豬哥亮才正式復出，開始接主持、電影工作。

(中時電子報)