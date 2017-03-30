被恐嚇沒參加幫派活動遭索討16萬 少年喝農藥自殺
彰化縣賴姓中輟生，去年在廟會活動認識李姓男子，李假借幫派名義，恐嚇不參加幫派活動，老大不爽，前後索討10多萬元「缺席費」，日前又要脅少年支付6萬元，少年不堪負荷，喝農藥自殺，送醫急救被撿回一命。
彰化警分局調查，賴姓少年家中經濟情況不佳，父親中風，輟學在家幫忙務農，去年賴姓少在廟會活動中認識李姓男子，李姓男子自稱係某幫派分子，並邀他加入該幫派，賴姓少年未答應入幫邀約，但李姓男子每次都要賴姓少年來參加幫派堂口活動，賴每次都沒參加，卻被藉此索討缺席費，1次交付5000元，前後多次索取，已達10萬多元。
日前李姓男子又欲向賴姓少年索取5萬5千元，賴姓少年籌不出錢來，一時想不開，23日17時許在家中倉庫喝農藥。
家人發現緊急送醫，少年喝下的是巴拉刈農藥，出現嘔吐、腹痛，先送南投縣草屯鎮佑民醫院急救，再轉彰化市秀傳醫院，經過治療，賴雖喉嚨、食道受損，但已經搶回一命，27日已經出院。
★請珍惜生命，再給自己一次機會。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。