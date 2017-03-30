被恐嚇沒參加幫派活動遭索討16萬 少年喝農藥自殺

我要評比

彰化縣賴姓中輟生，去年在廟會活動認識李姓男子，李假借幫派名義，恐嚇不參加幫派活動，老大不爽，前後索討10多萬元「缺席費」，日前又要脅少年支付6萬元，少年不堪負荷，喝農藥自殺，送醫急救被撿回一命。

彰化警分局調查，賴姓少年家中經濟情況不佳，父親中風，輟學在家幫忙務農，去年賴姓少在廟會活動中認識李姓男子，李姓男子自稱係某幫派分子，並邀他加入該幫派，賴姓少年未答應入幫邀約，但李姓男子每次都要賴姓少年來參加幫派堂口活動，賴每次都沒參加，卻被藉此索討缺席費，1次交付5000元，前後多次索取，已達10萬多元。

日前李姓男子又欲向賴姓少年索取5萬5千元，賴姓少年籌不出錢來，一時想不開，23日17時許在家中倉庫喝農藥。

家人發現緊急送醫，少年喝下的是巴拉刈農藥，出現嘔吐、腹痛，先送南投縣草屯鎮佑民醫院急救，再轉彰化市秀傳醫院，經過治療，賴雖喉嚨、食道受損，但已經搶回一命，27日已經出院。

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(中時)