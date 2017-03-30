李明哲案 宋楚瑜盼理性務實處理

我要評比

台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸遭逮捕，親民黨主席宋楚瑜今天表示，這說明兩岸對民主、人權、社會制度上確實有差異，盼能用理性、務實的態度來處理。

親民黨今天下午舉辦17週年黨慶茶會，宋楚瑜會後受訪談到李明哲在大陸遭逮捕說，這說明兩岸對民主、人權、社會制度上確實有差異，也就是因為這樣，雙方之間才需要多彼此尊重與化解。

他說，現在既然發生這問題，希望能用理性、務實的態度來處理，用任何激烈語言或是激情，不但不能解決問題，反而還會複雜化。

宋楚瑜表示，這問題該怎麼解決，應該要有個制度性的管道，來好好地處理。1060330

(中央社)