李明哲案 宋楚瑜盼理性務實處理
台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸遭逮捕，親民黨主席宋楚瑜今天表示，這說明兩岸對民主、人權、社會制度上確實有差異，盼能用理性、務實的態度來處理。
親民黨今天下午舉辦17週年黨慶茶會，宋楚瑜會後受訪談到李明哲在大陸遭逮捕說，這說明兩岸對民主、人權、社會制度上確實有差異，也就是因為這樣，雙方之間才需要多彼此尊重與化解。
他說，現在既然發生這問題，希望能用理性、務實的態度來處理，用任何激烈語言或是激情，不但不能解決問題，反而還會複雜化。
宋楚瑜表示，這問題該怎麼解決，應該要有個制度性的管道，來好好地處理。1060330
(中央社)
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