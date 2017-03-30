葉俊榮唱燒肉粽 籲珍惜言論自由

內政部長葉俊榮今天接受廣播專訪，清唱多首當年的禁歌，如「燒肉粽」、「媽媽請你也保重」等，呼籲民眾不要把每天擁有的言論自由視為理所當然，要去了解怎麼發展而來的。

行政院核定4月7日訂為言論自由日，內政部將舉辦研討會，邀請政務委員唐鳳、言論自由殉道者鄭南榕的女兒鄭竹梅等人出席，探討台灣目前和將來面臨的言論自由挑戰。

葉俊榮下午接受廣播專訪時談到，許多地方政府已將4月7日訂為言論自由日，今年是政府首年實施，言論自由是民主國家的重要要素，如果沒有言論自由，話不敢講、書不敢寫，整個社會會沉寂，沒有活力、創意。

葉俊榮說，過去曾有一段日子，因各種理由不能出版、歌曲被禁，因為威權時代的政府對人民沒有信心，擔心會不會影響國家安全、善良風俗，好在經過民主轉型，一步一步到今天可以驕傲講，台灣人民享受充分的言論自由，不必有人事先審核。

葉俊榮現場清唱台語經典名曲，「燒肉粽」、「媽媽請你也保重」、「四季謠」等，他說這些都是當年被禁的歌曲，「燒肉粽」歌詞裡談到「出業頭路無半項」，政府覺得丟臉所以禁止；「媽媽請你也保重」是訴說對母親的思念，但怕軍心渙散，也被禁。

葉俊榮說，不要把每天擁有的東西視為理所當然，要去了解是怎麼發展來的。現在網路世界的言論自由，產生許多網路霸凌的問題，要如何因應，這些都會在言論自由日當天探討。1060330

(中央社)