吸毒罰則比酒駕輕 親民黨團提修法加重

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親民黨團總召李鴻鈞今天表示，現行法律對持有或施用第3或第4級毒品的罰則比汽車酒駕初犯還輕，主張修法加重刑責，並研擬對使用第3、4級累犯實施電子腳鐐。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞、幹事長陳怡潔、周陳秀霞在立法院召開「吸毒罰則比酒駕還輕」記者會，呼籲加重刑責，將提案修改「毒品危害防制條例」，全面加重各級毒品製造、運輸、販賣等刑罰，只要持有毒品超過5公克及科刑。

李鴻鈞指出，現行毒品危害防制條例規定，持有或施用第3或第4級毒品，最低才處罰新台幣1萬元罰鍰和4到8小時的毒品危害講習，比汽車酒駕初犯2萬9000元罰鍰還低，主張修法。

他說，親民黨團主張將持有各級毒品的處罰淨重下修至5公克，加重處罰製造、運輸、販賣各級毒品及屍毒器具者，也研擬使用第3、4級毒品的累犯，除罰緩外，主管機關可報請檢察官對其實施電子腳鐐，以收嚇阻、控管的實質效力。

另外，陳怡潔也指出，現行毒品防制條例更新太慢，每3個月才定期檢討一次，這就是市面上充斥新型合成毒品的主因之一，必須立即研議修法，將新型合成毒品加以控管。

與會的法務部次長陳明堂指出，目前正朝加重販賣毒品者刑責、追討不法利得的方向修法，讓重行為者重罰，而輕行為的吸食者，除行政罰外，也考慮納入其他處罰，絕非讓吸毒除罪化，一切會朝毒品零容忍方向處理。1060330

(中央社)