南韓國會通過決議 敦促大陸停止反薩德

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南韓國會外交統一委員會今天通過呼籲中國大陸停止反制「薩德」措施的決議案。決議將於今天被提呈國會全體會議議程。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，這項呼籲中國大陸針對南韓部署「薩德」（THAAD，終端高空防衛系統）停止進行反制措施的決議案，由5項條款組成。

決議案指出，國會擔憂中國反薩德措施會對韓中友好關係造成嚴重損害，呼籲中國立即停止反薩德措施，並採取措施保護旅中南韓公民的安全。

決議案還呼籲中國與國際社會一同致力於推動北韓放棄核武開發，從而實現朝鮮半島無核化，並敦促南韓政府為解決相關問題付出努力。1060330

(中央社)