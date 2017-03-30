亞股回跌 港股收黑
亞洲股市在連續2天上揚後，今天回跌，未能延續近來漲勢。香港股市則在金融股和權重股跌勢拖累下收黑。
美國川普總統的健保改革法案未能在國會過關，引發市場憂心川普振興經濟議程的前景，拖累股市本週伊始走跌。
但在美國經濟數據利多鼓舞，及市場期盼川普終究可以兌現減稅和擴大支出的競選支票下，區域投資人自27日後逐漸重拾信心。
AxiTrader首席市場策略師麥肯納（Greg McKenna）說：「似乎川普經濟學行情，既和經濟數據的實質好轉有關，也和對未來川普經濟學世界的預期心理有關。」
亞股今天未能延續近來漲勢。東京股市收跌0.8%，上海股市收挫1%。首爾股市收跌0.1%。新加坡、雅加達和台北股市也都走低。
港股今天在金融股和權重股騰訊跌勢波及下收低，陸股頹勢也打擊港股信心。
港股恆生指數收盤跌0.4%，來到24301.09點；恆生國企股指數收跌0.8%，來到10355.71點。1060330
(中央社)
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