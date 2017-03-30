清明連假濕又冷 31日下半天雨勢最大

我要評比

清明連假出遊注意，中央氣象局今天表示，明天下午大陸冷氣團接近，將有明顯雨勢，週六入夜到週日清晨最冷，北部沿海低溫探12度。

中央氣象局今天表示，明天下午開始大陸冷氣團開始影響台灣，伴隨華南雲雨接近，北台灣將轉為濕濕冷冷的天氣，尤其明天午後雨勢最大，適逢清明連假前一天，提醒午後及晚上返鄉出遊民眾注意。

氣象局預報員徐仲毅說明，週六午後有機會見到陽光露臉，但是由於冷氣團威力仍強，入夜到週日清晨受輻射冷卻效應影響，北台灣沿海空曠地區低溫探12、13度，提醒民眾注意保暖。

他補充，清明連假前半段天氣不穩定，北台灣濕濕冷冷，週日白天開始陽光逐漸露臉，白天溫度可回升到20度以上，但入夜和清晨受輻射冷卻效應影響，低溫只有14度，預估要到週二冷氣團遠離後，才會恢復溫暖舒適。1060330

(中央社)