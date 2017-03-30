取締違停 查獲復古梅片毒品132片

高市警方昨天深夜在三民區取締1輛自小客車併排違停，查獲陳姓駕駛持有大量新型毒品其中含毒品成分的梅仔片132片約重132.81公克，其外觀與復古梅仔片幾可亂真。

市警局特勤中隊巡邏警網昨天深夜在三民區十全二路與自立路口發現1部自小客車併排違停，上前盤查發現陳姓駕駛有毒品前科，即開門見山詢問陳男是否藏有違禁品，眼尖員警以手電筒照射並當場發現其駕駛座中央置杯架有毒品咖啡包15包及類似梅仔片毒品132片。

警方調查，這些含毒品梅仔片132片約重132.81公克，毒品咖啡包15包則約重64.2公克。

警方說，從事餐飲業的陳男，有毒品前科，他辯稱，這批毒品是自己所有，準備在汽車旅館內使用，因買越多越便宜，所以才以新台幣2.3萬元1口氣向不知名人士買進，但警方仍懷疑他在販毒，將再深入調查。

警方對新型態毒品包裝日益氾濫頗為擔憂，竟連生津止渴的復古梅片也慘遭「毒手」，呼籲民眾對來路不明零嘴須注意，切勿輕率食用，以免誤食毒品。1060330

(中央社)