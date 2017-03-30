取締違停 查獲復古梅片毒品132片
高市警方昨天深夜在三民區取締1輛自小客車併排違停，查獲陳姓駕駛持有大量新型毒品其中含毒品成分的梅仔片132片約重132.81公克，其外觀與復古梅仔片幾可亂真。
市警局特勤中隊巡邏警網昨天深夜在三民區十全二路與自立路口發現1部自小客車併排違停，上前盤查發現陳姓駕駛有毒品前科，即開門見山詢問陳男是否藏有違禁品，眼尖員警以手電筒照射並當場發現其駕駛座中央置杯架有毒品咖啡包15包及類似梅仔片毒品132片。
警方調查，這些含毒品梅仔片132片約重132.81公克，毒品咖啡包15包則約重64.2公克。
警方說，從事餐飲業的陳男，有毒品前科，他辯稱，這批毒品是自己所有，準備在汽車旅館內使用，因買越多越便宜，所以才以新台幣2.3萬元1口氣向不知名人士買進，但警方仍懷疑他在販毒，將再深入調查。
警方對新型態毒品包裝日益氾濫頗為擔憂，竟連生津止渴的復古梅片也慘遭「毒手」，呼籲民眾對來路不明零嘴須注意，切勿輕率食用，以免誤食毒品。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。