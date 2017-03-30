中保無限家一日店長 邀粉絲共享下午茶

為回饋消費者，中保無限家生活館將舉辦一日店長系列活動，目前規劃10場。昨（29）日第一場邀請到中華職棒2016打擊王及新人王王柏融擔任店長，與粉絲進行近距離互動，共享中保無限家生活館健康美味的下午茶套餐。

外號「柏融大王」的王柏融，昨天放下球棒，化身中保無限家生活館一日店長，親自幫粉絲點餐，並為粉絲送上中保無限家生活館下午茶三品套餐。中保無限家生活館的店內餐飲每日由關係企業復興空廚新鮮直送，下午茶三品套餐組合一套98元起跳，讓消費者一次享有人氣糕點-主廚蛋糕、手工餅乾及咖啡或飲料一杯，CP值超高。

主廚蛋糕有四種選擇，分別是深受女性朋友喜歡的檸檬塔與抹茶提拉米蘇，與人氣居高不下的蜜香咖啡乳酪卷和鮮芋奶香蛋糕卷。復興空廚指出，檸檬塔使用新觧檸檬原汁及白巧克力製成內饀，之後再鋪上雪白的蛋白霜，最後撒上新鮮檸檬皮屑，讓酸酸甜甜的味道增添不一樣的口感，大獲女性朋友好評。

抹茶提拉米蘇採用義大利進口的馬斯卡彭起司及美國卡夫奶油起司，底層為手指蛋糕體搭配抺茶起司提拉米蘇、咖啡酒一層層推疊出多層次的口感，讓您在一口之間即可立即感受多種滋味，抺茶香又帶點咖啡香，讓吃過的人回味無窮。

人氣商品之一蜜香咖啡乳酪卷採用紐西蘭安佳奶油起司配上咖啡原液，外觀有著大理石紋路，味道濃郁郤不甜膩，尤其是入口後口齒瀰漫淡淡的咖啡香，搭配綿實的口感更是令人滿足。本款蛋糕自上架以來即成為最哈燒商品，為中保無限家生活館的冠軍商品。

台灣人喜歡芋頭！鮮芋奶香蛋糕卷嚴選大甲芋頭入餡，不添加任何香精，保留芋頭的原色原味，綿密的蛋糕主體搭配紮實芋讓您享有綿柔細緻兩種不一樣的口感，一直高居中保無限家生活館人氣商品之一。

中保無限家生活館一日店長系列活動，預計舉辦10場，邀請各行各業名人擔任店長，活動當日於店內消費，會員享95折優惠，消費折扣後滿200元，加送瑪芬一個。最新消息請上：https://www.livingplus.com.tw/story

中保無限家生活館，為中保無限＋的實體門市，延伸中保的「安心」與「信賴」，將服務觸角延伸食醫住行娛樂用，智慧生活解決消費者大小事。店內提供復興空廚的餐飲麵包，消費者想體驗物聯網智慧生活（智慧居家、智慧節能、智慧防災、智慧照護、智慧防盜）、或接送服務等，都可到店詢問或直接下訂。

(中時電子報)