吻高圓圓什麼口感？ 趙又廷5字肉麻解答閃炸！

趙又廷愛妻出名，常被捕捉到寵溺高圓圓的甜蜜畫面。（圖／中時資料照）

被問親吻高圓圓的口感，趙又廷肉麻回應超閃。（圖／取材自奇葩說官方微博）

藝人趙又廷近來因飾演《三生三世十里桃花》深情浪漫的「夜華」，成為新一代男神，而戲外他也是出了名的愛妻狂魔，對老婆高圓圓常投以寵溺眼神，相當有愛。近日他錄製大陸節目《奇葩說》，被問到和老婆接吻的口感，雖僅簡短用5字回應，卻閃度爆棚。

趙又廷受邀作客《奇葩說》的預告今釋出，被主持人蔡康永提問，親吻高圓圓的口感怎麼樣，他馬上甜笑回應「唯有天上有」，肉麻到所有人都招架不住，隨後另一名主持人接著問，他覺得楊冪的口感如何，趙又廷大笑出聲後，回了一句「很有彈性」，逗樂全場。

另外，主持人還表示阮經天之前上節目談吻戲時，竟提到「趙又廷的口感比較單薄」，讓趙又廷哭笑不得，但馬上又機智反問「也就是說他有點失望了是吧？」，聽到大家說有可能後，幽默神回「不是，那他為什麼一開始有期待呢？」展現急智口才的一面，引來大家一片叫好聲。

(中時電子報)