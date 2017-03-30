吻高圓圓什麼口感？ 趙又廷5字肉麻解答閃炸！
藝人趙又廷近來因飾演《三生三世十里桃花》深情浪漫的「夜華」，成為新一代男神，而戲外他也是出了名的愛妻狂魔，對老婆高圓圓常投以寵溺眼神，相當有愛。近日他錄製大陸節目《奇葩說》，被問到和老婆接吻的口感，雖僅簡短用5字回應，卻閃度爆棚。
趙又廷受邀作客《奇葩說》的預告今釋出，被主持人蔡康永提問，親吻高圓圓的口感怎麼樣，他馬上甜笑回應「唯有天上有」，肉麻到所有人都招架不住，隨後另一名主持人接著問，他覺得楊冪的口感如何，趙又廷大笑出聲後，回了一句「很有彈性」，逗樂全場。
另外，主持人還表示阮經天之前上節目談吻戲時，竟提到「趙又廷的口感比較單薄」，讓趙又廷哭笑不得，但馬上又機智反問「也就是說他有點失望了是吧？」，聽到大家說有可能後，幽默神回「不是，那他為什麼一開始有期待呢？」展現急智口才的一面，引來大家一片叫好聲。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。