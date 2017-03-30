疑因過彎失控 五股氯化銅車翻覆警消警戒中

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新北市江姓駕駛駕駛滿載有毒化學物質氯化銅的槽車下午5時25分許行經五股區御史路、中直路口時疑因過彎不及而失控。（陳心瑜翻攝）

滿載有毒化學物質氯化銅的槽車疑因過彎不及而失控翻覆。（陳心瑜翻攝）

新北市江姓駕駛駕駛滿載有毒化學物質氯化銅的槽車下午5時25分許行經五股區御史路、中直路口時疑因過彎不及而失控，車輛翻覆路中央，警消獲報後除趕緊將駕駛送醫，也在現場拉起封鎖線警戒，並通知環保署環境事故專業技術小組派員協助處理。

(中時)