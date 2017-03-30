首屆民宿主人班許添財頒發結業證書

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商研院董事長許添財（右二）今到場頒發結業證書。（黃文博攝）

商業發展研究院為提昇台灣民宿業的整體品質，與中華民國民宿協會全國聯合會，合作辦理「民宿學院」民宿主人班，首發團從台南出發，今日結業，商研院董事長許添財，親自到場頒發結業證書。

民宿全聯會總會長劉玲玲表示，透過這次的訓練課程，台灣民宿將成為台灣觀光亮點，未來規畫的課程，預計會在花東地區舉辦，更會有全台巡迴開課的計畫。

(中時)