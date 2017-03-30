六甲農地重劃區農水路更新改善工程完工

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農地重劃區內農水路改善工程，改善行車安全。（莊曜聰攝）

市長賴清德聽取地政局簡報。（莊曜聰攝）

六甲農地重劃區農水路更新改善工程第10期日前完工，台南市長賴清德今天前往現場勘察完工後情況。他表示，市府對農村建設相當重視，除了農水路改善外，也推動新農人、農村再生等，未來將強化農村觀光，替農村帶來更多的生機與商機。

地政局長洪得洋表示，六甲農地重劃區總面積共2360公頃，從83年至今，共分10期進行農水路整修作業，更新面積達1700公頃，尚有660頃未改善，未來會持續辦理相關工程，第10期工程花費1800餘萬，效益面積73公頃。

洪得洋指出，縣市合併後，市府投入農地重劃區內的更新經費已超過17億元，更新改善重劃區內的農路長達51萬多公尺、排水路21萬多公尺，對於改善農路行車安全，效益顯著。

賴清德指出，縣市合併後對於農村建設相關工作持續推動，在農水路改善工程上，市府的配合款有時還高過中央補助款；另外推動新農人的政策，讓農村的收入與經濟效益增加不少；尤其爭取農村再生，改善不少農村的生活環境；未來將繼續推動農村的觀光旅遊，農產品可以直接在地銷售，增加農民的收益。

(中時)