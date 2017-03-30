遠離3C 新北聯醫揪童體驗古早味童玩

小朋友體驗捏麵人。（譚宇哲翻攝）

小朋友體驗竹蟬。（譚宇哲翻攝）

兒童節即將到來，新北聯合醫院三重院區為避免孩童過度依賴3C產品導致眼疾，於兒童節前夕邀請兒童體驗古早童玩，如捏麵、畫糖、龍鬚糖、竹蟬、彩繪陀螺等，不僅讓小朋友感到新奇，也讓爸媽回憶童年，攜手歡度兒童節。

新北聯醫眼科主任陳裕芳指出，在依賴3C產品下，用眼過度，容易有眼睛疾病問題，學童使用3C產品應該保持每30分鐘休息10分鐘的習慣，每天使用總時數應少於1小時，家長平日也應為孩子多安排戶外活動，讓孩子從小遠離近視的危險因子。

新北聯醫院長項正川表示，這些童玩陪伴許多大朋友們度過快樂童年，很多童玩都是自己動手做，大有成就感又難忘，希望透過古早童玩，讓現代兒童暫離3C科技產品，感受到傳統文化的美好。

(中時)