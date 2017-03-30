投縣環局績效亮眼 獲多項大獎

我要評比

南投縣環保局團隊，致力於環境改善，寫下亮麗成果。（沈揮勝翻攝）

為提升環境品質，南投縣政府環境保護局去年努力推動各項環保業務執行績效良好，榮獲行政院環保署多項工作績優殊榮。

空氣污染防制方面，該局105年度針對固定汙染源、移動汙染源及逸散汙染源等3層面加強各項源頭減量及落實管制工作，有效抑制或減少汙染源產生，年度執行空氣品質維護及改善工作執行績效於中央環保考評獲得特優之殊榮。

尤以推動柴油車自主管理標章，達成率更為全國第一；另於二行程機車汰換率(50%)、二行程機車汰舊補助數量 (4000輛)、空品淨區低碳旅遊(路邊攔檢合格率100%、屬四、五期車佔86%)、許可證內核定空品不良應變計畫、推動工業區工廠改用天然氣等，亦是年度推動成效獲得肯定之項目。

垃圾減量，積極推動資源回收，減少垃圾量(垃圾減量3682公噸，每日垃圾量相較去年約減少10噸)，資源回收率提升至43.92%，榮獲105年度全國資源回收績效考核銀質獎。

水汙染防治，持續辦理水環境巡守隊輔導，推薦竹山鎮清水溪生態保育協會代表南投縣參加全國水環境巡守隊評比，獲選為105年度全國特殊貢獻級水環境巡守隊，成績出色。

並於105年主辦全國性土壤及地下水業務檢討會及辦理數場次民眾教育宣導等工作，土壤及地下水污染改善業務評鑑亦獲環保署肯定，考核結果經評定為特優。

環保局表示，目前全縣環保業務執行最大困境在於垃圾處理問題，由於南投縣無垃圾焚化爐，每日產生之垃圾，均需協調到外縣市處理，礙於焚化爐每年二次歲修，常導致垃圾需暫存堆置。

為徹底解決垃圾處理問題，環保局表示，除加強資源回收、推動垃圾減量之外，長期將規劃設立本縣自主之垃圾處理設施─綠能永續中心，期望未來透過綠能永續中心計畫，根本解決本縣一般廢棄物、廢樹木、巨大垃圾及廚餘等廢棄物處理受限的問題，希望縣民大家一起支持這一重要的公共建設。

另為配合行政院環境保護署6月推行「衛生紙丟進馬桶，改變如廁習慣」，環保局將製作「衛生紙丟進馬桶」宣導貼紙，4月起展開推廣並請縣內公廁管理單位共同參與，除促進本縣如廁環境衛生，還可進一步達到垃圾減量的效果。

環保局方局長方信雄表示，環保工作需要大家配合響應，並且落實執行，才會有成效，希望大家一起支持環保的工作，期待民眾一起齊心營造故鄉環境舒適又亮麗。

(中時)