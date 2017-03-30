非營利幼兒園比照公幼設限 家長嘆難擠進

北市公立幼兒園長期供不應求，市長柯文哲上任後，力推非營利幼兒園，盼提高公共化幼兒園比例，減輕家長負擔。但議員許淑華接獲家長陳情指出，公幼招生已保障弱勢家庭優先入學，佔掉大多數名額，若非營利幼兒園也比照辦理，將使一般幼兒永遠擠不進去，質疑規定不合理。

根據教育局2月公告的「106學年度公立幼兒招生公告」，公幼須讓特定幼童優先入學，包括低收、中低收入戶、身心障礙及原住民家庭等幼童。許淑華調閱資料發現，現行北市公幼有148所，共招收1萬8375人，其中有3957人是以優先名額入學，已讓一般幼童申請就讀的比例大幅降低。

然而，教育局卻將非營利幼兒園的招生條件，比照公幼辦理，同樣設立優先入學門檻，還讓家有3胎以上幼兒、幼兒園編制內的教職員公子女，及有兄弟姊妹就讀該園的幼兒，均能優先入學，讓家長大嘆，名額都被占走了，一般幼兒根本擠不進去。

許淑華說，公幼提供優先入學立意良善，可讓弱勢家庭得到照顧，但市府當初希望擴大非營利幼兒園，就是要讓一般雙薪、小康家庭幼兒都能就讀，若設置優先入學門檻，一般家庭實在難以申請。她要求，除了真正的經濟弱勢外，教育局應取消非營利幼兒園優先入學限制，全面開放一般幼童申請。

教育局表示，北市非營利幼兒園的招生計畫，是依照《幼兒教育及照顧法》第7條規定，給予經濟、身心、族群等不利條件的幼兒優先機會，有其法源依據，招收後仍會有一般缺額，非營利幼兒園人數也將逐年增加，可供一般家庭幼兒就讀。

(中時)