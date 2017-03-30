中市府35億追加預算，藍綠攻防各下一城

我要評比

台中市議會國民黨團書記長李中（右起）向議長林士昌要求逐條審議、逐條表決，民進黨團總召何文海也對陷入僵局的協商尋求解套。（盧金足攝）

針對里鄰調整案，台中市長林佳龍表示，市府已於去年完成鄰調整，為市府每年省下2500萬元經費，現在雖增加18里，因一增一減，整體而言市府並未增加支出。（盧金足攝）

國、民兩黨全部甲級動員，難得59席議員全部出席。（盧金足攝）

為了追加預算案，藍綠議員在議事堂激烈爭辯。（盧金足攝）

市議會經過政黨協商，市府106年第一次追加減預算，最後遭刪除6707萬元，另3億7682萬8000元預算未完成審議，將函示中央後，於下次會期再行審議。（盧金足攝）

台中市府今年提出歲出追加35億5755萬元，市議會今天（30日）經過馬拉松式政黨協商，最後遭刪除6707萬元，另3億7682萬8000元預算未完成審議，將函示中央後，下次會期再行審議，最後修正通過31億1365萬2000元，藍綠攻防6小時，議會保住面子，市府贏了裡子！

至於議員關切的里鄰調整案，將於下次會議於第2、3讀中繼續審查，此外，市府提出租賃7期商辦大樓做為交通、都發及環保等3局的經費7900多萬元，遭國民黨和超黨派質疑，卻意外的輕騎過關，國民黨但書要求市府在定期大會提出清查閒置廳舍的專案報告。

臨時會重頭戲審議追加預算和里鄰調整案，今天數度上演藍綠對峙僵局，國、民兩黨全部甲級動員，難得59席議員全部出席，從上午10點45分開議到下午4點45分，長達6小時議程，議長林士昌兩度舉行政黨協商。

第1次協商破裂，國民黨黨團書記長李中站在主席台前舉手高喊「逐條審議、逐條表決，不同意協商結果，2讀會重新開始！」市議員蘇柏興枯坐多時，高分貝抗議「拒絕密室協商

」、「我要開會」，民進黨議員張雅旻等人則反嗆「藐視協商，藐視議長！」雙方叫陣不休，熱烈激辯，氣氛火爆。

下午4點再度開啟協商大門，原本綠營堅持里鄰調整案要通過，藍營力守被刪除的3.5億不能違反預算法重編追加預算送審的底線，最後藍綠各退一步，協商獲共識。

市府在這次追加減預算中，提出歲出追加共計35億5755萬元，經議會黨團協商決議，通過包括路平、下水道建置、iBike系統建置及營運管理、水湳轉運中心、龍井區山腳排水橋梁改建工程等預算，共計31億1365萬2000元。

但議會也決議刪除社會局補助社福團體辦理老人服務、辦理社區凝聚活動、農業局委託大雅區公所辦理農村產業宣導活動、民政局辦理區里座談等共計6707萬元。

市府提出的追加預算，有部分為議會審查總預算時所刪除項目，市府雖提主計總處的解釋指出，於同年度辦理追加減預算應為合法，但國民黨認為有疑慮，該部分計3億7682萬8000元預算，最後議會未完成審議，議會將請示中央後確認後，再於下次會議中審議。

(中時)