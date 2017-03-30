中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

中市府35億追加預算 藍綠攻防各下一城

中時
點閱53
我要評比
2/10
中市府35億追加預算，藍綠攻防各下一城
台中市議會國民黨團書記長李中（右起）向議長林士昌要求逐條審議、逐條表決，民進黨團總召何文海也對陷入僵局的協商尋求解套。（盧金足攝）
中市府35億追加預算，藍綠攻防各下一城
針對里鄰調整案，台中市長林佳龍表示，市府已於去年完成鄰調整，為市府每年省下2500萬元經費，現在雖增加18里，因一增一減，整體而言市府並未增加支出。（盧金足攝）
中市府35億追加預算，藍綠攻防各下一城
國、民兩黨全部甲級動員，難得59席議員全部出席。（盧金足攝）
中市府35億追加預算，藍綠攻防各下一城
為了追加預算案，藍綠議員在議事堂激烈爭辯。（盧金足攝）
中市府35億追加預算，藍綠攻防各下一城
市議會經過政黨協商，市府106年第一次追加減預算，最後遭刪除6707萬元，另3億7682萬8000元預算未完成審議，將函示中央後，於下次會期再行審議。（盧金足攝）

台中市府今年提出歲出追加35億5755萬元，市議會今天（30日）經過馬拉松式政黨協商，最後遭刪除6707萬元，另3億7682萬8000元預算未完成審議，將函示中央後，下次會期再行審議，最後修正通過31億1365萬2000元，藍綠攻防6小時，議會保住面子，市府贏了裡子！

至於議員關切的里鄰調整案，將於下次會議於第2、3讀中繼續審查，此外，市府提出租賃7期商辦大樓做為交通、都發及環保等3局的經費7900多萬元，遭國民黨和超黨派質疑，卻意外的輕騎過關，國民黨但書要求市府在定期大會提出清查閒置廳舍的專案報告。

臨時會重頭戲審議追加預算和里鄰調整案，今天數度上演藍綠對峙僵局，國、民兩黨全部甲級動員，難得59席議員全部出席，從上午10點45分開議到下午4點45分，長達6小時議程，議長林士昌兩度舉行政黨協商。

第1次協商破裂，國民黨黨團書記長李中站在主席台前舉手高喊「逐條審議、逐條表決，不同意協商結果，2讀會重新開始！」市議員蘇柏興枯坐多時，高分貝抗議「拒絕密室協商

」、「我要開會」，民進黨議員張雅旻等人則反嗆「藐視協商，藐視議長！」雙方叫陣不休，熱烈激辯，氣氛火爆。

下午4點再度開啟協商大門，原本綠營堅持里鄰調整案要通過，藍營力守被刪除的3.5億不能違反預算法重編追加預算送審的底線，最後藍綠各退一步，協商獲共識。

市府在這次追加減預算中，提出歲出追加共計35億5755萬元，經議會黨團協商決議，通過包括路平、下水道建置、iBike系統建置及營運管理、水湳轉運中心、龍井區山腳排水橋梁改建工程等預算，共計31億1365萬2000元。

但議會也決議刪除社會局補助社福團體辦理老人服務、辦理社區凝聚活動、農業局委託大雅區公所辦理農村產業宣導活動、民政局辦理區里座談等共計6707萬元。

市府提出的追加預算，有部分為議會審查總預算時所刪除項目，市府雖提主計總處的解釋指出，於同年度辦理追加減預算應為合法，但國民黨認為有疑慮，該部分計3億7682萬8000元預算，最後議會未完成審議，議會將請示中央後確認後，再於下次會議中審議。

(中時)

關鍵字：中市府追加預算
點閱53
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。