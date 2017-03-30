愛達貝拉郵輪 首航基隆港
德國籍愛達貝拉郵輪（AIDA BELLA）昨天首航抵達基隆港，船身外表有著一雙水靈大眼、性感紅唇的亮麗外型，成為郵輪迷拍照留念的焦點，昨天短暫停泊在基隆東三碼頭，晚上則前往那霸，不過錯過目睹她風采的民眾也別擔心，4月8日愛達貝拉郵輪仍會造訪基隆。
愛達貝拉郵輪重6萬9203噸、長252米，可搭載旅客2500人、船員650名，其中與一般郵輪不同的是，船上共有7個主題餐廳及酒吧，同時還繪上大量普普風及插畫藝術裝飾，使得不少喜愛「文青風」的首搭族以及年輕族群，都希望能登船一享文藝氣息。
基隆港務分公司表示，這艘富有個性美、充滿藝術味的愛達貝拉郵輪，是隸屬於德國愛達郵輪公司（AIDA CRUISES）旗下，愛達郵輪的品牌十分久遠，從1960年代東德就以經營客船起家，如今是嘉年華郵輪集團旗下10個品牌之一，也是德國銷量最好的郵輪品牌。
昨天郵輪靠港後，不少國際觀光客也是首次造訪基隆，港務分公司人員貼心送上旅遊小簡介以外，基隆童話藝術節也恰好登場，外國遊客除了可以在港邊觀賞大型裝置藝術以外，還能品嚐道地廟口美食，可謂一舉兩得。
(中時)
關鍵字：基隆
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