飛來車禍 夫妻家中坐被割傷

澎湖澎南國中前道路，今天下午發生一起自小客車為閃避來車，失控撞民宅，歐姓屋主夫婦在家中被撞及，所幸送醫無礙，肇事原因由馬公交通分隊處理中。

據警方調查，這起自小客車失控撞民宅車禍，發生在下午3時10分，一輛由翁姓男子所駕駛自小客車，由馬公往風櫃方向行駛，行經澎南國中前道路時，疑似為閃避對方來車，失控撞上路旁的民宅大門，歐姓屋主夫婦兩人閃避不及，被大門玻璃碎片割傷，所幸及時送醫。

警方對肇事的翁姓男子進行酒測，酒測值高達0.47毫克，依違公共危險罪偵辦。1060330

(中央社)