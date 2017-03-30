金正男遇害後 大馬一度誤認他是南韓人
熟知內情人士向路透社透露，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭暗殺後，馬來西亞當局一度錯認他是南韓國民，並在他死後不久率先通報吉隆坡南韓大使館。
馬國警方犯錯，卻並非全然壞事：這使得首爾立刻通知吉隆坡，這名死亡男子或許是金正男。
消息來源指出，馬來西亞當局查驗過受害者的護照後，把朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）誤以為是大韓民國（南韓正式國名）。
馬國當局聯繫南韓大使館，並傳送在金正男身上發現的文件副本。消息來源說，在知道國籍搞混後，北韓駐吉隆坡大使館在金正男遭謀殺當天接獲通知。
金正男國籍遭誤認，也解釋了為何一開始是南韓媒體爆出這條新聞的原因。金正男死後24小時內，南韓國家情報院已在首爾向國會議員簡報金正男據信已過世。這項訊息接著洩露給南韓媒體。
這項消息在南韓出現數小時後，馬來西亞警方證實一名北韓男子在機場喪命，但未揭露他的身分。（譯者：中央社徐崇哲）1060330
(中央社)
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