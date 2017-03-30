借提取槍卻墜谷 警方尋獲人犯屍體

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刑事局中打今天在南投山區搜索日前借提取槍卻墜谷的黃姓犯人，警方歷經1個月搜山，發現一具戴有腳銬的屍體，警方研判應是黃男，確切身分待檢察官相驗。

刑事局中部打擊犯罪中心表示，因毒品案入監服刑的48歲黃男，上月寫自白書給南投檢方，表示願意交出藏在南投山區一處工寮內的手槍、子彈。警方23日借提黃男到山區取槍。

警方指出，沿途山路崎嶇難行，越往深山山路越發崎嶇，但黃男不斷堅稱即將抵達取槍處，為避免黃男跌落，曾解開他的手銬，便於他拉樹枝保持平衡。

當天晚間5時30分，黃男行經一處雨水沖刷過的崩壁時，突然滑落百餘公尺山坡，警方立刻請求消防局支援搜救，但未發現黃男，救難人員呼喊黃男未獲回應，搜救持續至午夜，因山區下雨起霧，救難單位決定紮營過夜。

警方指出，翌日救難單位持續擴大搜救，當日未發現黃男蹤影，但卻發黃男留下的垃圾，依據現場痕跡認為黃男已自行脫困。

警方多次搜索，動員多名人力，警方指出，29日再僱3名山青入山協尋，今日9時26分搜山隊回報，在跌落點1公里外的河谷發現一具屍體，屍體上戴有腳銬，研判極有可能是脫逃的黃男，但仍待檢察官相驗確定身分。

警方指出，事後，警方查證附近，根本沒有黃男指稱的工寮，相關現場蒐證及搬運遺體等事宜，已著手規劃並請消防局、林務局及當地偵查隊協助。1060330

(中央社)