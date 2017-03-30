川習會 府：台美互動零意外 有溝通管道

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「川習會」即將登場，是否會談到台灣備受關注，總統府今天表示，台灣和美國的互動，這段時間保持零意外狀況，有充分溝通管道，但細節不便公開說明，會持續關注相關情勢發展。

中國大陸外交部今天下午宣布，中國大陸國家主席習近平將於4月6日至7日在美國佛羅里達州與美國總統川普（Donald Trump）會晤。

總統府發言人林鶴明表示，對於美國的外交政策與事務，總統府沒有評論，總統府會持續保持關注區域間的各項情勢發展。

林鶴明說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，台灣也了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。

林鶴明說，台灣做為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

至於美方是否會主動回報川習會的內容，林鶴明說，台灣和美國的互動，這段時間保持零意外狀況，有充分溝通管道，但細節不便公開說明，政府會持續關注相關情勢發展。1060330

(中央社)