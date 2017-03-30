聽到「朋友」電話就想匯款 西螺鎮民差點破財20萬

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協助阻詐的西螺京城銀行行員雷美慧（右二）。（西螺分局提供）

接到借錢電話再多聽一聲！西螺鎮一名女士接到「朋友」來電說自己換手機號碼，隔天就新號碼就打來借錢二十萬元，該女士匯款千鈞一髮之際，被機警行員阻詐，回撥電話才聽清楚，那根本是陌生人。

西螺警方表示，昨天下午一名李小姐到西螺京城銀行說要匯款20萬元給好友，雷姓銀行專員覺得怪怪，詢問李小姐真的認識匯款人嗎？

李小姐表示，「聽電話聲音很像」，再打一次舊電話號碼給朋友，才驚覺朋友還在，根本沒換號碼！她昨天接到假冒朋友訛稱換手機的詐騙電話，上當了。

李小姐告訴警方，她前一天接到假冒朋友之名打來的電話說已換手機號碼，她隨手儲存新號碼，第二天「朋友」打來說要借二十萬元，她也不疑有它就想去匯款，幸好行員提醒才沒匯出去。

經西螺分局查證，李小姐確實遇到詐騙集團，也肯定雷姓行員的機警。

警方呼籲，最近詐騙手法不斷翻新，防不勝防，民眾遇不明來電所稱情事，應多加查證、多詢問。

(中時)