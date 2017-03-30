遊隼繁殖首次全記錄 幼鷹生長懸崖邊「練膽量」

基隆鳥會昨天發表台灣首次記錄遊隼繁殖全過程，其中可以看到包括幼鷹自小生長在懸崖邊「練膽量」，而成鷹會捕捉食物給幼鷹食用。（基隆鳥會提供）

基隆鳥會昨天發表台灣首次記錄遊隼繁殖全過程，其中可以看到包括幼鷹自小生長在懸崖邊「練膽量」，而成鷹會捕捉食物給幼鷹食用。（基隆鳥會提供）

基隆鳥會昨天發表台灣首次記錄遊隼繁殖全過程，其中可以看到包括幼鷹自小生長在懸崖邊「練膽量」，而成鷹會捕捉食物給幼鷹食用。（基隆鳥會提供）

基隆鳥會昨天發表台灣首次記錄遊隼繁殖全過程，其中可以看到包括幼鷹自小生長在懸崖邊「練膽量」，最終生長為遊隼成鷹，翱翔於天際。（基隆鳥會提供）

遊隼是第一級瀕臨絕種的保育類動物，基隆鳥會昨天發表台灣首次遊隼繁殖的全過程紀錄片。鳥會指出，有很多鏡頭是前所未見，包括幼鷹自小在懸崖邊「練膽量」的生長過程，而調查也證實，近兩年共有19隻幼鳥順利離巢，也讓遊隼在北台灣有穩定的留鳥族群。

有「老鷹先生」稱號的沈振中，從2015年開始，就與基隆鳥會一同針對基隆、北海岸、東北角及宜蘭等地進行長期觀察。兩年內共發現30個樣區有遊隼穩定活動，其中確認遊隼整年可見的有16個樣區，度冬的有5個樣區，另有9個樣區狀態不明。

兩年來沈振中與鳥會詳細記錄遊隼的生長過程，包括交配、孵蛋、育雛及幼鷹離巢等珍貴鏡頭，昨天都一一呈現，照片中遊隼會捕捉野生鳥類，然後帶回巢邊給幼鷹食用，而幼鷹從小居高臨下，最後也離巢與雙親一同翱翔天際，成了民眾所觀賞老鷹高飛的景象。

基隆鳥會理事長沈錦豐表示，初步的調查成果顯示，遊隼至少在北台灣有穩定的留鳥族群，而這些離巢的幼鳥擴散至何處，則是基隆鳥會想要繼續了解的。因此，基隆鳥會將向林務局申請經費補助，並考慮結合攀岩團體，經由主管機關核准後，進一步在幼鳥身上裝設衛星追蹤器，以了解幼鳥擴散情形。

(中時)