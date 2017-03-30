談完合約就先發 林智平小緊張
到開季首日才談好合約的Lamigo桃猿林智平，昨重新登錄一軍，今就要擔任先發角色，將扛下先發第二棒二壘手，他回應，自己也有點嚇一跳，本來以為本周可能都要從板凳出發。
林智平因為談約不順，開季都還待在二軍，直到昨日才正式回到一軍，不過因為梁家榮先發三壘表現不錯，林智平則鎮守二壘，他指出，今年春訓時間，就有聽教練說會守二壘，所以在二軍的總教練郭建霖，也有幫自己練二壘。
總教練洪一中提到，林智平的速度比較快，所以守備範圍很廣，所以讓他改去鎮守二壘，未來郭嚴文傷癒回來，就是誰狀況好誰上，不會擔心。
新合約從去年的26萬來到36萬，不過合約拖到開季才正式敲定，林智平表示，尊重球團，自己就是全力準備球賽，不過一上來就先發還是有點緊張。
(中時電子報)
關鍵字：林智平
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