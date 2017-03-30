劉櫂豪夢想資助計畫，6組民眾得獎

立委劉櫂豪（中）宣佈得獎的6組民眾，並鼓勵他們勇於追夢。（黃力勉攝）

立委劉櫂豪舉辦的「愛台東夢想資助計畫」，30日公佈得獎名單，共有6組民眾分別獲得8000至8萬元的資助獎金，協助民眾達成夢想計畫，劉櫂豪表示，剛萌芽的夢想更要仔細呵護，夢想資助計畫他會繼續辦下去。

獲得夢想計畫的6組民眾分別是卡大地布部落青年高信宗，「影.Joy」黃馨平、林婉珍，金崙部落前青年會長陳志偉、熱愛街舞的蔡仁豪、「先毛窩」的夫妻賴羿先、楊子賢，以及外地念大學的陳慈徽、吳俐萱的小小外交官計劃，都能獲得資金協助。

創業1年，常常在部落紀錄影像的黃馨平表示，部落有許多手創工藝師的理念與創作想法，很需要被推廣及被看見，她們2人創業1年多，持續累積作品、拍攝素材，但也很需要資金的支持，夢想計畫讓她們創業的信心更篤定，拍攝的影片也將會上傳臉書專頁及Youtube頻道「影.Joy」，要讓更多人看到台東部落的旺盛創作力。

劉櫂豪強調，雖然夢想資助計畫總獎金僅30萬元，但評審們卻很仔細評選，經過冗長的討論後，選出6組獲獎的民眾，今年已經是第3屆舉辦，他將會持續籌募經費，讓資助計畫可以繼續辦下去，幫助年輕人的夢想持續茁壯。

(中時)