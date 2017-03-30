送別經紀人王橞霙 黃瑄淚崩：怎不等到我結婚？
資深經紀人王橞霙日前因病辭世，30日舉行追思會，為人熱情海派的她，在演藝圈耕耘數十年，累積許多人脈也擁有好人緣，除了旗下藝人黃瑄、王凱、林煒、蔡阿炮、蘇意菁、朱永德、高雋雅等人，合作過的黃少祺、徐貴櫻、張瓊姿、尹馨、姚采穎及好友陳鴻、曾少宗等人也到場，柴智屏等圈內好友皆到場致意，與王橞霙合作7年、日前剛登記結婚的黃瑄受訪時情緒激動，淚崩哭喊：「怎麼不等到我結婚？」讓旁人一陣鼻酸。
黃瑄哭到一雙眼睛紅腫，她表示，她之前抱持單身主義，不打算結婚生小孩，經紀人王橞霙很反對，一直說要看到有人照顧她才會放心，如今她找到共度一生的人，對方卻看不到了，講到這，黃瑄又忍不住落淚。她也透露：「登記前一晚，夢到橞霙姐，我跟她說你怎麼不等到我結婚再走！她沒有說什麼，只是笑一笑。她應該還是很替我開心找到好歸宿吧。」
黃少祺透露，王橞霙是他15年前入行的第一個經紀人，當初他剛入行什麼都不懂，全公司都是一線的馬景濤、徐貴櫻、林以真、田麗、楊寶瑋等大哥大姐，最菜的他每天都被罵，雖然後來公司換人接手經營，但還是很感謝她當年的一路辛苦提攜。兩人已經多年未見，聽到這噩耗時，他不勝唏噓。
王橞霙的多年好友柴智屏也帶著女兒高雋雅到場。柴智屏表示，和王橞霙認識很久，覺得她為人熱心、做事拚命，所以當女兒進演藝圈時，她擔心母女合作容易有衝突，所以把女兒交給有愛心又喜歡照顧人的好友。高雋雅說：「橞霙姐非常寵我們，每次工作完，總是會帶我們去吃好料，我一直說要回請她，但每次總是被她搶先買單，有次已經講好是我要請她去吃好吃的，但還是沒讓我請成功，我真的欠她太多了。」
王凱也與王橞霙合作多年，他說，兩人都是個性比較直接的人，所以剛開始合作時需要一段磨合期，但相處一段時間下來，就會知道她都是為了照顧藝人、為了他們好，「愈是能跟她吵架，代表跟她感情愈好」，他心疼她這些年受病魔折磨，希望她從此無病無痛。接下來，他將赴橫店完成經紀人生前為他安排好的工作。
姚采穎也紅著眼感謝王橞霙，她目前進行中的民視《舞力全開》工作，就是王橞霙幫她接的最後一個工作，她表示會努力練舞，才不會辜負她。
曾少宗因為5年前和尹馨合拍公視人生劇展而認識王橞霙，他說，她一直很照顧他，經常打電話關心他、為他加油，也因為她的介紹才簽給現任經紀人，她離世前一周，他還跟尹馨約要找時間去看她，沒想到就這麼走了。
(中時)
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