北港水道頭燈會 白天晚上都歡樂

台灣燈會北港水道頭燈區延展至4月20日，北港鎮公所除了原先排定星期六晚上樂團演出外，下午時段將邀請文創業者、小農市集進駐，4月1日下午2點由「邦尼熊抱水道頭」活動打頭陣，歡迎民眾前來同樂。

2017年台灣燈會在雲林圓滿落幕，虎尾燈區的花燈已撤離，但花燈原鄉北港鎮的燈區，應民眾要求延展至4月20日，每星期五、六、日與國定假日開燈，延續元宵歡樂氣氛，也是目前全台唯一的花燈展區。

北港鎮長張勝智表示，為延續港水道頭燈區的周邊效益，除原先排定每個星期六晚上樂團演出外，下午時段也將邀請文創業者、小農市集進駐，第1場活動「邦尼熊抱水道頭」，在4月1日星期六下午2點登場，內容有幼兒寫生比賽、市集展售等。

(中時)