「鐵支最大」 金華商旅老闆鐵條Ｋ工人
「做頭家脾氣那麼差，還拿鐵支打人，真的是歹厝邊！」基隆市成功一路前天發生毆人事件，有位男子因不滿施作工程而封路，竟拿出鐵條狠砸工人，施暴過程都遭人錄下PO網，同時男子也遭人肉搜，原來他是基隆金華商旅的老闆。
經營金華商旅的40歲傅姓男子，前天與友人乘坐小客車，行經龍安街準備右轉成功一路時返回旅社時，發現前方正在施作工程，同時路中央立著禁止通行的標誌，傅男想要繼續前進，直接下車將路障移開，結果被陳姓工人「提醒」無法通行，雙方隨即一言不合發生口角，傅男最後從車上拿出鐵棒痛毆工人，凶狠行徑被民眾拍下PO網。
陳男頭頂被狠Ｋ之後，痛到當場抱頭彎下腰，而工地同事見狀後趕緊上來勸架阻擋，此時，傅男發現旁邊有一女子拿手機錄影，也當場揮掉對方手機更大聲嗆聲作勢打人，最後傅男見工人受傷才肯罷手離開。
南榮路派出所接獲報案後，先將頭部受傷的陳姓工人送往長庚醫院，調閱監視器確認是傅男動手打人。不過傅男辯解，是陳姓工人先向他揮拳，自己才會反擊，目前雙方各說各話，不排除相互提告傷害。
(中時)
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