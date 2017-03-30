健行科大與法國坎佩爾職訓學院合作 學生赴法交流
桃園市健行科技大學2016年與法國坎佩爾職訓學院合作，14名餐旅系學生到法國實習，因表現優秀，已有學生受邀至當地工作。為了強化學生競爭力，30日健行科大更與坎佩爾職訓學院簽訂合作協議書，將讓更多不同科系學生赴法。
法國菲尼斯泰爾省工藝商會理事長米歇爾‧葛剛等人昨天在健行科大校內簽約，健行科大表示，坎佩爾職訓學院成立超過30年，課程涵蓋諸多面向，雙方簽訂合作協議書，除了維持廚藝交流外，將進一步擴大合作的範圍，讓更多科系的學生得以受惠。校方說，坎佩爾職訓學院有美髮、美容、機械等等的職訓內容，如果學生有興趣，可以就這方面合作。
(中時)
關鍵字：健行科大
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。