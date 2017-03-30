健行科大與法國坎佩爾職訓學院合作 學生赴法交流

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已經受聘並決定前往法國巴黎的米其林三星餐廳工作的學生林靜宜(左)30日在校內分享實習經驗。(賴佑維攝)

桃園市健行科技大學2016年與法國坎佩爾職訓學院合作，14名餐旅系學生到法國實習，因表現優秀，已有學生受邀至當地工作。為了強化學生競爭力，30日健行科大更與坎佩爾職訓學院簽訂合作協議書，將讓更多不同科系學生赴法。

法國菲尼斯泰爾省工藝商會理事長米歇爾‧葛剛等人昨天在健行科大校內簽約，健行科大表示，坎佩爾職訓學院成立超過30年，課程涵蓋諸多面向，雙方簽訂合作協議書，除了維持廚藝交流外，將進一步擴大合作的範圍，讓更多科系的學生得以受惠。校方說，坎佩爾職訓學院有美髮、美容、機械等等的職訓內容，如果學生有興趣，可以就這方面合作。

(中時)