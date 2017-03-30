永平工商氣球王國 幼兒園學生玩翻了

永平工商幼保科學生設計造型氣球，並將校內一處布置成汽球王國，還有氣球裝可穿上，模樣相當逗趣。(賴佑維攝)

為慶祝兒童節，桃園市永平工商幼保科學生設計造型氣球，並將校內一處布置成汽球王國。30日30名社區幼兒園學生到校參觀，還開心穿起汽球裝東奔西跑。校方說，希望配合幼兒園活動回饋鄉里，氣球王國也將到大江購物中心展出。

永平工商指出，2015年起，向國教署爭取業界協同教學計畫，禮聘專業講師到校教導造型氣球製作。安排幼保科學生每周2節課，其中1學期共14結課由業界老師到校教學。普通的氣球，在學生的手裡，就像變魔術一樣，數分鐘即能變出各式各樣的卡通人物造型氣球。

(中時)