暫定古蹟解除，北港糖廠維修活化

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北港糖廠解除暫定古蹟，部分房舍展開維修活化。（張朝欣攝）

北港糖廠4棟老建物去年遭燒毀與拆除，縣府文化處因此將全廠列為暫定古蹟，後經複勘確定南側倉庫與製糖廠房為歷史建築，其餘廠區解除列管，目前廠方展開非歷史建築的房舍整修工程，計劃與企業合作加以活化。

北港糖廠去年1月3日深夜燒毀1棟70年歷史的廠長宿舍，2天後周邊3棟完整老建物與其他老建物遺址也被拆除殆盡，引發地方強烈要求保存歷史文化資產聲浪，縣文化處「暫定古蹟審議小組」前往勘查後，將全廠23公頃土地列為暫定古蹟。

近日北港糖廠進行房舍整修，引發民眾關切，質疑未依暫定古蹟規定保留房舍原貌。縣文化處文化資產科長曾惠君表示，相關人員去年7月到廠複勘後，確定南側倉庫與製糖廠房、部分小火車鐵軌列為歷史建築，其餘房舍因年代不夠久遠，同意解除暫定古蹟的列管。

北港糖廠表示，為了活化廠區，公司決定先整修非歷史建築的部分房舍，維護基本的功能性與安全性，方便日後與企業合作開發，目前已有國內知名企業有意籌設媽祖文創園區，台糖公司樂觀其成。

(中時)