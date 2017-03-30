SBL》布拉姊超清秀 來台心疼老弟抓傷痕

布拉的姊姊艾維妮特擁有相當清秀的臉龐。(李弘斌攝)

先前高雄例行賽期間，達欣洋將「印度姚明」布拉的媽媽曾經來台探視愛子，搶在總冠軍賽快結束時，換成他的姊姊艾維妮特特地來台陪弟弟，外表看來超清秀，且有6呎1(183公分)身高的艾維妮特說：「我只心疼老弟被抓很慘！」

29日抵台，且預計待在台灣觀光兩周的艾維妮特表示，這次探視弟弟的計畫只是跟媽媽輪流來台，很開心看到弟弟在台灣適應的這麼好，甚至有機會跟著達欣拿下本季總冠軍，讓她與全家人都替布拉感到開心。

其實不只布拉226公分身高很驚人，身為家中大姊的艾維妮特，也有183公分的好身材，就讀新墨西哥州大的小弟坦維爾，更是具備7呎1，也就是218公分的高度，「我不知道他是否還會長高，但我們全家都很高。」.

艾維妮特表示，自己從小跟大部分的小孩一樣，會在父母要求下，去學游泳、空手道、足球等運動，「不過我只有高中時期打過一段時間的籃球，沒有辦法跟兩個弟弟一樣打那麼好，像是坦維爾就很想挑戰看看NBA。」

「很開心看到布拉在台灣打這麼好，希望你們都能享受看他打球的這個球季！」艾維妮特說。

(中時電子報)