攤販霸占人行道 三重警強力取締
新北市三重區許多商家、攤販任意放置招牌和商品等雜物，不僅長期占用人行道及道路，也導致環境髒亂而引發民怨，三重警分局為終結違規亂象，日前針對嚴重違規地點，編排警力清除路霸，並取締攤販及違規停車，盼恢復市容、還路於民。
三重警分局交通組長黃振迪表示，警方針對長期占用人行道、違規攤販嚴重的忠孝、力行路口及重新、中正南路口等路段加強取締，去年共告發125件，今年至今也已告發44件，將持續依法嚴加取締，籲請附近攤商、周邊業者及民眾都能自律。
此外，警方也加強與環保機關共同執行路潔專案，針對違規攤販、路霸商家等依法裁罰1200至2400元罰鍰，並請清潔隊立即清除。
(中時)
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