降壞膽固醇有新招 台韓研究躍國際

全台有高達80%心血管疾病患者，用高強度藥物仍無法控制壞膽固醇。最新台韓研究發現，若搭配PCSK9抑制劑使用，竟能再降低壞膽固醇高達57%，日前在美國心臟學年會上發表。

血脂及動脈硬化學會理事長、馬偕醫院副院長葉宏一今天表示，台灣有高達80%冠心症、心肌梗塞病史患者，即便使用高強度降血脂藥物，壞膽固醇仍無法有效獲得控制，隨時有可能復發、奪命。

台北榮總新藥臨床試驗中心主任、心臟內科醫師江晨恩表示，過去30年來，臨床控制壞膽固醇主要以「史他汀類」藥物作為武器，這類藥物可抑制肝臟膽固醇合成，但最多只能把壞膽固醇降到原本的55%。

江晨恩說，近年研究發現，人體內有一種蛋白質「PCSK9」也會造成壞膽固醇失控，只要能用抑制不讓其作用，就能有效降低體內壞膽固醇，更有研究發現部分黑人因基因突變，打從在娘胎裡就沒有「PCSK9」，心血管疾病風險竟少了25%。

為了解「PCSK9」抑制劑在亞洲人身上是否同樣有效，台灣、韓國日前首度聯手展開大規模研究，針對199名已服用最強劑量「史他汀類」藥物，卻無法控制壞膽固醇的患者，在服藥同時再多給予「PCSK9」抑制劑，24到32週後壞膽固醇竟可再降低57%以上。

主持這項計畫的江晨恩解釋，這199名患者原本壞膽固醇都高達200mg/dL，服用傳統藥物僅能降到100mg/dL，仍不及安全標準70mg/dL，但用了「PCSK9」抑制劑後，竟可降到41mg/dL，高達85%受試者壞膽固醇成功達標，研究成果日前今年在美國心臟年會中進行發表。

根據歐美研究「壞膽固醇降1%，心血管疾病就降1%」，江晨恩說，未來針對服用傳統藥物有副作用、遺傳性高膽固醇血症、曾有過心肌梗塞的患者，都能合併使用抑制劑，降低心血管疾病風險。1060330

(中央社)