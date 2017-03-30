掃墓別忘記防曬　以免臉上帶豬肝

50歲吳女士日前去掃墓，忘記防曬，回家後臉上一片黑，自行買美白產品「淨膚」，結果臉上黑出兩片「黑豬肝」。醫師提醒，更年期女性更要注意防曬，以免肝斑上身。

紫外線是皮膚最大殺手，除了會讓人曬黑、曬傷，也會形成斑點，讓人覺得「臉花花」，也可能比較有疲態。

開業醫師黃雍宗今天表示，更年期女性因為荷爾蒙起伏變化大，刺激黑色素細胞不當分泌黑色素，就容易形成黑褐色塊狀的黑斑，其中以兩頰最常見。因形狀與顏色與豬肝相似，又被稱為肝斑。

肝斑困擾不少女性，黃雍宗說，肝斑形成跟遺傳、性別、陽光曝曬、荷爾蒙有關，以女性患者居多，當身體荷爾蒙分泌異常，如懷孕、更年期、停經或使用藥物，都可能導致肝斑。

女性肝斑的好發期通常在40歲到60歲，50歲是高峰期。除了兩頰、額頭、太陽穴與額頭交接處等，也常是斑點好發部位。

黃雍宗表示，早期肝斑可自行代謝，就如孕婦在產後都會出現「孕斑」，也是受荷爾蒙影響生出的斑點，一般3到6個月會自行消除，但如果超過1年沒有消退就應該就醫處理。

若將肝斑放任不管，黃雍宗說，不治療只會讓色素沈澱愈來愈深，對外觀影響明顯。當年紀愈大，斑點累積愈多，就要花更多時間治療。

預防肝斑應做好防曬，黃雍宗表示，根據臨床觀察，平常有沒有防曬，會確實反映皮膚色階，兩者暗沉度相差7成。防曬也可防曬傷，避免因曬傷導致皮膚發炎，造成色素沈澱。

黃雍宗說，只要太陽會照射到的地方都需要防護，除使用防曬產品，戴帽子、穿長袖、撐傘都是基本動作。

他也說，有些愛美民眾因皮膚曬黑就自行買美白產品，但如果用到刺激性更強的產品，可能會讓皮膚再度受傷。曬後皮膚最好是給保濕、會具修護作用產品，曬傷通常一週可以改善。1060330

(中央社)