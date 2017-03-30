掃墓別忘記防曬 以免臉上帶豬肝
50歲吳女士日前去掃墓，忘記防曬，回家後臉上一片黑，自行買美白產品「淨膚」，結果臉上黑出兩片「黑豬肝」。醫師提醒，更年期女性更要注意防曬，以免肝斑上身。
紫外線是皮膚最大殺手，除了會讓人曬黑、曬傷，也會形成斑點，讓人覺得「臉花花」，也可能比較有疲態。
開業醫師黃雍宗今天表示，更年期女性因為荷爾蒙起伏變化大，刺激黑色素細胞不當分泌黑色素，就容易形成黑褐色塊狀的黑斑，其中以兩頰最常見。因形狀與顏色與豬肝相似，又被稱為肝斑。
肝斑困擾不少女性，黃雍宗說，肝斑形成跟遺傳、性別、陽光曝曬、荷爾蒙有關，以女性患者居多，當身體荷爾蒙分泌異常，如懷孕、更年期、停經或使用藥物，都可能導致肝斑。
女性肝斑的好發期通常在40歲到60歲，50歲是高峰期。除了兩頰、額頭、太陽穴與額頭交接處等，也常是斑點好發部位。
黃雍宗表示，早期肝斑可自行代謝，就如孕婦在產後都會出現「孕斑」，也是受荷爾蒙影響生出的斑點，一般3到6個月會自行消除，但如果超過1年沒有消退就應該就醫處理。
若將肝斑放任不管，黃雍宗說，不治療只會讓色素沈澱愈來愈深，對外觀影響明顯。當年紀愈大，斑點累積愈多，就要花更多時間治療。
預防肝斑應做好防曬，黃雍宗表示，根據臨床觀察，平常有沒有防曬，會確實反映皮膚色階，兩者暗沉度相差7成。防曬也可防曬傷，避免因曬傷導致皮膚發炎，造成色素沈澱。
黃雍宗說，只要太陽會照射到的地方都需要防護，除使用防曬產品，戴帽子、穿長袖、撐傘都是基本動作。
他也說，有些愛美民眾因皮膚曬黑就自行買美白產品，但如果用到刺激性更強的產品，可能會讓皮膚再度受傷。曬後皮膚最好是給保濕、會具修護作用產品，曬傷通常一週可以改善。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。